Drôme Visite de l’atelier d’une vitrailliste Cour de la bibliothèque d’Ancône Ancône, 16 septembre 2023, Ancône. Visite de l’atelier d’une vitrailliste Samedi 16 septembre, 10h30 Cour de la bibliothèque d’Ancône Visite de l’atelier de la vitrailliste ancônaise Eglantine Cornu,

19 rue de la croix à Ancône. Cour de la bibliothèque d’Ancône 57 Grande rue, 26200 Ancône Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 10 68 29 63 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

