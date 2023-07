Conférence « Biodiversité, un patrimoine en danger » Cour de la bibliothèque d’Ancône Ancône, 16 septembre 2023, Ancône.

Conférence « Biodiversité, un patrimoine en danger » Samedi 16 septembre, 10h30 Cour de la bibliothèque d’Ancône

Conférence « Biodiversité, un patrimoine en danger »

proposée par Frédéric Bouffard enseignant en écologie forestière au CEFA

de Montélimar. La promenade le long de la lône est agréable et appréciée de tous. Au bas de la digue qui la borde et qui a protégée le village de la puissance destructrice du Rhône jusqu’à sa déconnection au 19ème siècle, coule maintenant trop lentement cette lône envahie par la jussy en été qui met en danger la faune de cette ripisylve historique. De son autre rive, on apprécie depuis quelques mois la vue, de la digue et des vieux murs des maisons, que les mariniers pouvaient avoir lorsqu’ils s’approchaient du port.

Cour de la bibliothèque d’Ancône 57 Grande rue, 26200 Ancône Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 10 68 29 63

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Patrice PEREZ