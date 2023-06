Lancement de la fête de la musique à Dijon par 5 chorales d’école Cour de Flore Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Les chorales des écoles élémentaires Champollion, Lamartine et York auront le plaisir de lancer la fête de la musique à Dijon le 21 juin à 9h45 cour de Flore dans le cadre prestigieux du palais des ducs de Bourgogne.

350 élèves présenteront leur répertoire varié et dynamique.

2023-06-21T09:45:00+02:00 – 2023-06-21T11:00:00+02:00

