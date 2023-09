Cour de découverte de danse Swing (Lindy Hop) Salle de Danse, Gymnasme Breguet Paris, 27 septembre 2023, Paris.

Le mercredi 27 septembre 2023

de 21h00 à 22h30

.Tout public. payant

15€ pour 1h30 de cour de Swing

Venez découvrir la danse Swing, le Lindy Hop !

Hello Hoppers ! Tu as envie d’apprendre les motifs les plus célèbres du Lindy Hop être prêt pour le dance floor dès que possible pour profiter des lives bands en bal swing comme il se doit ?

Alors tu es au bon endroit ! ⬆︎

Tous les mercredis le Magnifique Studio de Danse Bréguet vous ouvre ses portes pour notre plus grand bonheur !Nous te proposons donc ce cour découverte avant de te lancer avec nous pour 12 sessions

QUE DOIS-JE PORTER/APPORTER POUR LE COURS ?

Porter des vêtements confortables qui permettent un mouvement sans restriction.

Chaussures plates ou bas talons stables !

Apportez votre gourde d’eau et votre plus beau sourire!GO INSCRIS TOI !

PUIS-JE ENTRER ET PAYER SUR PLACE ?

Non, tu dois réserver en ligne !

Tarif : 15€ par personne.

C’est ici

https://www.helloasso.com/…/swing-cotton-lindy-hop…I

-Instructeurs : Bénédicte & Rémy

-Mercredi 6 septembre de 21h à 22h30

-Studio Bréguet – 27 Rue Breguet, 75011 Paris

-Voltaire, Saint Ambroise (Metro 9) /Bréguet-Sabin (Metro 5) / Bastille (Metro 1, 5)

On a hâte de vous retrouver ! Plein de <3,

L’équipe Swing Cotton,

Salle de Danse, Gymnasme Breguet 27 rue Breguet 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/3QbTATdPd swingcotton@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/swing-cotton/evenements/swing-cotton-lindy-hop-grand-debutant-2023-q3-q4

Swing Cotton