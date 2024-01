Visite commentée du Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Aubagne, samedi 10 février 2024.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-10 11:30:00

fin : 2024-12-28 12:15:00

Un musée vivant et ludique présentant 200 santons signés par les plus grands artistes de l’argile en Pays d’Aubagne et de l’Etoile, le tout en hommage à l’univers de Marcel Pagnol.

Cette visite s’adresse aux individuels. Pour les groupes de plus de 20 personnes, nous vous demandons de réserver un créneau de visite auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne.

Cour de Clastre Petit Monde de Marcel Pagnol

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



