Visite commentée des ateliers Thérèse Neveu Cour de Clastre Aubagne, 24 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Replongez-vous dans l’ambiance des ateliers de la première santonnière d’Aubagne ! Laissez-vous guider par l’arrière-petite-fille de Thérèse Neveu qui vous transportera en 1890, sur les traces d’une aïeule d’exception, d’une femme avant-gardiste..

2023-10-24 10:00:00 fin : 2023-10-24 12:00:00. .

Cour de Clastre Petit monde de Marcel Pagnol

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Immerse yourself in the atmosphere of the workshops of Aubagne?s first santon-maker! Let Thérèse Neveu?s great-granddaughter guide you back to 1890, in the footsteps of an exceptional grandmother and an avant-garde woman.

Sumérjase en la atmósfera de los talleres de la primera santonera de Aubagne Deje que la bisnieta de Thérèse Neveu le guíe hasta 1890, siguiendo los pasos de una abuela excepcional y de una mujer vanguardista.

Tauchen Sie ein in die Atmosphäre der Werkstätten der ersten Santonniere von Aubagne! Lassen Sie sich von der Urenkelin von Thérèse Neveu in das Jahr 1890 zurückversetzen, auf den Spuren einer außergewöhnlichen Vorfahrin und einer avantgardistischen Frau.

