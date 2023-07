Soirée Apéro Musée Musique – Dirty Old tune, musique irlandaise Cour de Clastre Aubagne, 1 août 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Au programme un apéritif dégustation (Maison Ferroni et vins des Vignerons du Garlaban) avec un accompagnement de chez Grains de siècle, visite du petit monde de Marcel Pagnol suivis d’un spectacle / concert musique du monde..

2023-08-01 19:00:00 fin : 2023-08-01 21:30:00. EUR.

Cour de Clastre

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The program includes an aperitif tasting (Maison Ferroni and Vignerons du Garlaban wines) with accompaniment from Grains de siècle, a visit to Marcel Pagnol’s little world, followed by a world music concert/show.

El programa incluye una degustación de aperitivos (Maison Ferroni y vinos de Vignerons du Garlaban) con acompañamiento de Grains de siècle, una visita al pequeño mundo de Marcel Pagnol, seguida de un concierto de músicas del mundo.

Auf dem Programm stehen ein Aperitif zur Verkostung (Maison Ferroni und Weine der Vignerons du Garlaban) mit einer Begleitung von Grains de siècle, ein Besuch der kleinen Welt von Marcel Pagnol und anschließend eine Aufführung / ein Konzert mit Weltmusik.

