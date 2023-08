Sonnez les cloches de Saint-Sauveur ! Cour de clastre Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Sonnez les cloches de Saint-Sauveur ! Dimanche 17 septembre, 14h00 Cour de clastre Sur inscription Visite désormais traditionnelle du clocher de l'église Saint-Sauveur en collaboration avec Les Amis du vieil Aubagne. Départ toutes les 40 minutes, 10 personnes maximum par groupe, enfants de plus de 6 ans. Cour de clastre Cour de clastre 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442181887 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aubagne.fr »}]

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

Ville d'Aubagne Détails Catégories d'Évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Cour de clastre Adresse Cour de clastre 13400 Aubagne Ville Aubagne Departement Bouches-du-Rhône latitude longitude 43.293097;5.570759

