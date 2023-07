Visite guidée de la Cour de cassation Cour de cassation Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite guidée de la Cour de cassation Cour de cassation Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite guidée de la Cour de cassation 16 et 17 septembre Cour de cassation Uniquement sur inscription préalable (ouverture des inscriptions le 6 septembre 2023 uniquement sur le site internet de la Cour de cassation www.courdecassation.fr) Visite guidée de la Cour suprême de l’ordre judiciaire.

La Cour de cassation a été créée en 1790. Elle veille à ce que l’interprétation de la loi soit la même pour tous. Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 75001 Paris Paris 75001 Paris Île-de-France http://www.courdecassation.fr https://twitter.com/courdecassation [{« type »: « link », « value »: « http://www.courdecassation.fr »}] Métro ligne 4 (stations « Cité », « Châtelet » ou « Saint-Michel »), Métro ligne 10 (station « Saint-Michel »), RER lignes B ou C (station « Saint-Michel »), Bus lignes 21, 38, 85 ou 96 (stations « Cité – palais de justice ») Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Arnaud Chicurel Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cour de cassation Adresse 5 quai de l'Horloge 75001 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cour de cassation Paris

Cour de cassation Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/