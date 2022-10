Rassemblement Cour de cassation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rassemblement Cour de cassation, 11 octobre 2022, Paris. Rassemblement Mardi 11 octobre, 10h00 Cour de cassation Rassemblement en soutien à Vincenzo Vecchi Cour de cassation 5 quai de l’horloge 75001 PARIS Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris 75001 Île-de-France [{« link »: « https://www.comite-soutien-vincenzo.org/actions/action-europeenne/ »}, {« link »: « https://www.comite-soutien-vincenzo.org/ »}] C’est le jour où la décision sera prise de le renvoyer en

Italie ou le libérer. Il risque une peine d’environ 12 ans de prison en

Italie. Il est aussi question de manifester notre désaccord sur la loi Rocco,

loi mise en place à l’époque de Mussolini (Loi fasciste), sur laquelle

se base la cour européenne de Justice et le MAE (Mandat d’arrêt

européen) émis par l’Italie. Lien vers le comité de soutien à Vincenzo: https://www.comite-soutien-vincenzo.org/actions/action-europeenne/

https://www.comite-soutien-vincenzo.org/

