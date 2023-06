Concert : rendez-vous le 21 juin au Palais de Justice de Metz cour d’appel de metz Metz Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle Concert : rendez-vous le 21 juin au Palais de Justice de Metz cour d’appel de metz Metz, 21 juin 2023, Metz. Concert : rendez-vous le 21 juin au Palais de Justice de Metz Mercredi 21 juin, 19h15 cour d’appel de metz Dans le cadre de la célébration des 50 ans de son rétablissement, la cour d’appel de Metz fêtera la musique le 21 juin prochain !! Dès 19h15, l’ensemble vocal « Ad Libitum » introduira les festivités dans la cour du Palais par un concert a cappella.

L’entrée sera libre. A la suite de ce concert, à 20h, l’association « Tout en mesure » donnera un concert de piano en salle Schuman dite salle des pas perdus.

Le nombre de places assises dans ladite salle étant limité, merci de vous inscrire à l’évènement par le biais du formulaire que vous trouverez au lien ci-après : https://framaforms.org/concert-tout-en-mesure-fete-de-la-musique-2023-a-la-cour-dappel-de-metz-1684833020. Nous espérons vous y voir nombreux ! Vous trouverez ci-joint les affiches et programme des manifestations. cour d’appel de metz 3 Rue Haute Pierre, Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/concert-tout-en-mesure-fete-de-la-musique-2023-a-la-cour-dappel-de-metz-1684833020 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/concert-tout-en-mesure-fete-de-la-musique-2023-a-la-cour-dappel-de-metz-1684833020 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:15:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

2023-06-21T19:15:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00 ©cametz Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu cour d'appel de metz Adresse 3 Rue Haute Pierre, Metz Ville Metz Departement Moselle Age max 99 Lieu Ville cour d'appel de metz Metz

cour d'appel de metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Concert : rendez-vous le 21 juin au Palais de Justice de Metz cour d’appel de metz Metz 2023-06-21 was last modified: by Concert : rendez-vous le 21 juin au Palais de Justice de Metz cour d’appel de metz Metz cour d'appel de metz Metz 21 juin 2023