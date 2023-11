Fête de Noël Cour d’Antin Bellegarde Catégorie d’Évènement: Bellegarde Fête de Noël Cour d’Antin Bellegarde, 16 décembre 2023, Bellegarde. Fête de Noël Samedi 16 décembre, 13h00 Cour d’Antin Fête de Noël dans la Cour d’Antin, Escape Game, exposition d’artisanat, les associations et commerçants présentent leur stands pour faire découvrir leurs spécialités. sur inscription Cour d’Antin Bellegarde Bellegarde [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 90 45 78 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@bellegarde45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Bellegarde

Lieu: Cour d'Antin
Adresse: Bellegarde
Ville: Bellegarde

