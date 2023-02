Rassemblement de voitures anciennes et 8ème Ronde de printemps Cour d’Antin Bellegarde Catégorie d’Évènement: Bellegarde

Rassemblement de voitures anciennes et 8ème Ronde de printemps Cour d’Antin, 2 avril 2023, Bellegarde. Rassemblement de voitures anciennes et 8ème Ronde de printemps Dimanche 2 avril, 09h30, 13h00 Cour d’Antin

Voir http://automotoretro45.fr/?fbclid=IwAR2rbzd0QksbZsOiPjha7K9rKlwZ8PC_zFO8oGq0_xG0yhk9DFeWHqSbrNM

Rassemblement mensuel de voitures anciennes et 8ème Ronde de printemps Cour d’Antin Bellegarde Bellegarde Rassemblement mensuel de voitures anciennes et 8ème Ronde de printemps : le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de voitures anciennes et sportives dans le magnifique cadre de la cour du château (AMR45). AMR45 est une association (loi 1901) créée en 2014. Elle rassemble des collectionneurs de voitures anciennes, de motos et tous engins à moteur.Elle a pour but de faire des rassemblements mensuels pour présenter les véhicules, faire des sorties cartographiques, touristiques, des road-book, expositions …

8ème Ronde de printemps cartographique avec carte muette, départ cour d’Antin de 13h à 19h. Remise des prix à l’arrivée : coupe de la Ronde, coupe des Dames et coupe des Motos.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T09:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 AMR 45

Détails Catégorie d’Évènement: Bellegarde Autres Lieu Cour d'Antin Adresse Bellegarde Ville Bellegarde lieuville Cour d'Antin Bellegarde

Cour d'Antin Bellegarde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellegarde/

Rassemblement de voitures anciennes et 8ème Ronde de printemps Cour d’Antin 2023-04-02 was last modified: by Rassemblement de voitures anciennes et 8ème Ronde de printemps Cour d’Antin Cour d'Antin 2 avril 2023 Bellegarde Cour d'Antin Bellegarde

Bellegarde