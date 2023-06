les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut / Cie Espace Blanc cour cassin Houilles, 16 septembre 2023, Houilles.

Pétole s’ennuie. Si au moins elle avait un animal de compagnie ! Il se trouve justement que Pamela a ‘‘emprunté’’ son crayon à Olive, l’artiste. Elle se met alors à dessiner un chien très peu ressemblant et, surtout, incroyablement laid… Dans un esprit cartoonesque, deux interprètes invitent les jeunes spectateur.rice.s dans l’une des aventures loufoques des Quiquoi, une bande de copains au caractère bien trempé et évoquent avec un humour malicieux le rapport à l’autre et à la différence.

La compagnie Espace Blanc défend un univers singulier mêlant marionnettes, ombres, théâtre de papier et matériel sonore et où la poésie et la délicatesse sont au cœur des projets. Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut est librement inspirée de l’album jeunesse éponyme Editions Actes Sud Junior.

3 représentations : 15h, 17h30 et 19h

cour cassin 1 rue Mermoz, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lagraineterie.ville-houilles.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

théâtre de papier marionnettes

©Corentin Praud