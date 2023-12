La description de l’Egypte – Une oeuvre pharaonique Cour carrée de la dentelle Alençon, 7 novembre 2023, Alençon.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-07 14:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Réalisée en partenariat avec le Réseau des médiathèques de la CUA, l’exposition retrace la fabuleuse épopée de l’une des entreprises éditoriales les plus considérables de l’Époque Moderne, La Description de l’Égypte, dont le fonds patrimonial de la médiathèque Aveline d’Alençon conserve un exemplaire complet dans son meuble de consultation..

Cour carrée de la dentelle Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par Orne Tourisme