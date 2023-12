À fleur de peau – Mémoire d’un défilé éphémère Cour carrée de la dentelle Alençon, 3 octobre 2023, Alençon.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-10-03 14:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

L’exposition est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre la chorégraphe et photographe Karine Saporta et le musée des Beaux-arts et de la Dentelle. Farouche admiratrice du travail des dentellières, l’artiste offre à la contemplation une série d’une quarantaine de réalisations visuelles qui rend hommage aux pièces conservées dans les collections et révèle les liens entre l’art de la dentelle, la danse et la photographie, dans une mise en scène inspirée des coulisses d’un défilé de mode. Karine Saporta souligne, avec le style qui la caractérise, la sensualité inhérente selon elle à la dentelle. Au fil des épisodes photographiques, le visiteur est invité à (re)découvrir la richesse et la diversité des thèmes illustrés par les dentellières d’Alençon à travers les siècles.

Le musée est ouvert : du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; du samedi au dimanche de de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 – Fermeture hebdomadaire le lundi..

Cour carrée de la dentelle Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle

Alençon 61000 Orne Normandie



