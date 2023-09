Spectacle lecture à Saint-Pourçain Cour Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule, 13 octobre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Venez découvrir une sélection de 10 romans de la rentrée littéraire 2023 avec la compagnie « Lecture à la carte »..

2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 20:00:00. .

Cour Bénédictins Salle Art média

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover a selection of 10 novels from the 2023 literary season with the « Lecture à la carte » company.

Venga a descubrir una selección de 10 novelas de la temporada literaria 2023 con la compañía « Lectura a la carta ».

Entdecken Sie eine Auswahl von 10 Romanen aus dem literarischen Herbst 2023 mit dem Ensemble « Lecture à la carte ».

