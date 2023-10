Remise des prix – Prix Architecture Occitanie 2023 Cour Baragnon Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse.

Remise des prix – Prix Architecture Occitanie 2023 Jeudi 5 octobre, 18h00 Cour Baragnon Entrée libre et gratuite

Programme :

— à partir de 17h : accueil et lancement officiel du Mois de l’Architecture en Occitanie

— de 18h à 19h : DJ set et inauguration des expositions « Prix Architecture Occitanie » et « Architecture Frugale »

— de 19h à 20h : remise du Prix du Jury et du Prix du Public du Prix Architecture Occitanie 2023 en présence des membres du jury 2023

— de 20h à 21h : apéritif, DJ set, clôture

Tous les deux ans, le Prix Architecture Occitanie met en lumière la création architecturale de qualité en région. Pour la 12ᵉ édition, les membres du jury invités – Margaux Darrieus, Fabrizio Gallanti et Charlotte Malterre-Barthe – ont choisi des projets illustrant, à leur manière, des pratiques architecturales plus vertueuses en termes de matériaux, de confort, d’usages.

« Finalement, alors qu’on s’engage dans la transition écologique, ces quatorze réalisations illustrent, chacune à leur manière, comment la profession d’architecte peut pivoter rapidement vers une pratique plus vertueuse. Il sera excitant de suivre ses directions futures et celle de l’architecture, au-delà de l’Occitanie, quand la croyance aveugle dans l’acier, le verre et le béton laissera sa place aux usages d’une palette de matériaux et de solutions techniques plus sobres, et que peut-être un langage de l’architecture environnementale s’affirmera pleinement. »

Cour Baragnon 24 rue Croix Baragnon Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@maop.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:00:00+02:00

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:00:00+02:00

architecture prix

© MAOP