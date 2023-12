Conférence – Rencontre dédicace avec Alexandre Bès photographe cour Athic Obernai, 9 février 2024, Obernai.

Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09 20:30:00

L’occasion d’en savoir plus sur le travail d’un photographe animalier et sur la préservation de la nature sauvage. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace et d’un verre de l’amitié..

cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



