Exposition de photographie animalière – Harmonie sauvage cour Athic Obernai, 20 janvier 2024, Obernai.

Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00

Alexandre et Chloé Bès sont deux jeunes photographes passionnés par les animaux et la nature. Ils voyagent un peu partout pour découvrir les richesses de notre monde. Après avoir réalisé plusieurs reportages dans différents pays, ils ont décidé de vous faire découvrir leurs plus grands coups de coeur. Au travers de plusieurs clichés, découvrez avec eux la faune locale et leur histoire.

cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de tourisme d’Obernai