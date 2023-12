Les couleurs du 20ème siècle Cour Athic Obernai, 14 janvier 2024, Obernai.

Obernai Bas-Rhin

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

Concert trio clarinette, violon et piano.

Trois musiciens strasbourgeois passionnés de musique de chambre, explorent pour l’occasion, le répertoire du XXe siècle.

Les trois œuvres du programme sont d’une grande variété d’ambiances – folkloriques, lyriques, foraines, scéniques.

A travers leurs mouvements courts et colorés ces pièces vous emmèneront tour à tour dans les plaines d’Arménie (Khatchatourian), dans une extravagante soirée costumée où se joue le destin d’Alain, un orphelin (Poulenc), ou encore à la rencontre d’un soldat pauvre qui montre au Diable comment se servir du violon, son âme (Stravinsky).

Trois univers originaux aux rythmes fascinants et aux harmonies exotiques servis par Laurent Will (concertiste et professeur à l’EMMDD d’Obernai) à la clarinette, Marija Aupy (concertiste et pédagogue internationale) au piano et Thomas Gautier (co-soliste à l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg) au violon.

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme d’Obernai