Noël aux cuivres Cour Athic Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai Noël aux cuivres Cour Athic Obernai, 21 décembre 2023, Obernai. Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 17:00:00

fin : 2023-12-21 18:00:00 Aubade de Noël par les élèves de la classe de trombone/tuba de l’Ecole de Musique.

Retrouvez les élèves de la section « cuivres graves » (Trombone – Tuba) de l’école de musique et leur professeur P. Criqui, au Marché de Noël d’Obernai entre 17h et 18h pour une aubade musicale de Noël ! EUR.

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

