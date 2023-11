Les chorales de l’EMMDD chantent Noël Cour Athic Obernai, 20 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Les Chorales des Enfants et la Chorale des Jeunes réunies chantent Noël sous la direction de leurs professeures B. Repetto et C. Gaulon..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 19:00:00. EUR.

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Children’s Choir and Youth Choir join forces to sing Christmas songs under the direction of their teachers B. Repetto and C. Gaulon.

El Coro Infantil y el Coro Juvenil cantan juntos en Navidad bajo la dirección de sus profesores B. Repetto y C. Gaulon.

Der Kinderchor und der Jugendchor singen gemeinsam Weihnachten unter der Leitung ihrer Lehrerinnen B. Repetto und C. Gaulon.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme d’Obernai