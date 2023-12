Audition Violon Clarinette Cour Athic Obernai, 4 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Audition des classes de violon et clarinette.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 19:00:00. EUR.

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Audition of the violin and clarinet classes

Audición de las clases de violín y clarinete

Vorspiel der Violin- und Klarinettenklassen

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de tourisme d’Obernai