Concert à l’Ecole de Musique Cour Athic Obernai, 16 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

L’Ecole de Musique Danse et Dessin vous propose un concert donné par un trio clarinette-violon-piano..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Ecole de Musique Danse et Dessin presents a concert by a clarinet-violin-piano trio.

La Ecole de Musique Danse et Dessin presenta un concierto de un trío clarinete-violín-piano.

Die Ecole de Musique Danse et Dessin bietet Ihnen ein Konzert, das von einem Trio aus Klarinette, Violine und Klavier gegeben wird.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme d’Obernai