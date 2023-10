Les harpes de Noël Cour Athic Obernai, 8 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Musiques et conte de Noël proposés par les élèves de la classe de harpe de l’Ecole Municipale de Musique, sous la direction de leur professeure Mme Armengaud..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:30:00. EUR.

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Christmas music and storytelling by students in the harp class at the Ecole Municipale de Musique, under the direction of their teacher Mme Armengaud.

Música navideña y cuentacuentos a cargo de los alumnos de la clase de arpa de la Escuela Municipal de Música, bajo la dirección de su profesora, la Sra. Armengaud.

Weihnachtsmusik und -märchen, dargeboten von den Schülern der Harfenklasse der Ecole Municipale de Musique unter der Leitung ihrer Lehrerin Frau Armengaud.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme d’Obernai