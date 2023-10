Contes de Noël – de chez nous et d’ailleurs cour Athic Obernai, 2 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Avec la conteuse Anne-Marie Aguettaz, voyagez dans les contrées enneigées au gré des contes de Noël d’ici et d’ailleurs.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 11:30:00. EUR.

cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Join storyteller Anne-Marie Aguettaz as she takes you on a journey through snowy lands with Christmas tales from near and far

Acompaña a la narradora Anne-Marie Aguettaz en un viaje por tierras nevadas, con cuentos navideños de cerca y de lejos

Reisen Sie mit der Märchenerzählerin Anne-Marie Aguettaz durch die verschneiten Landschaften und hören Sie Weihnachtsgeschichten aus dem In- und Ausland

