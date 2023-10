Concert de l’Avent de l’Orchestre Philharmonique d’Obernai Cour Athic Obernai, 25 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Pour débuter les fêtes de Noël, l’orchestre Philharmonique d’Obernai vous propose des oeuvres très variées à travers différentes périodes musicales : Lully, Mozart, Strauss, Sibélius, Poulenc ….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



To kick off the Christmas season, the Obernai Philharmonic Orchestra presents a wide variety of works from different musical periods: Lully, Mozart, Strauss, Sibelius, Poulenc …

Para dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas, la Orquesta Filarmónica de Obernai interpretará una gran variedad de obras de diferentes épocas musicales: Lully, Mozart, Strauss, Sibelius, Poulenc, etc.

Um die Weihnachtszeit einzuläuten, bietet Ihnen das Philharmonische Orchester von Obernai sehr unterschiedliche Werke aus verschiedenen musikalischen Epochen: Lully, Mozart, Strauss, Sibélius, Poulenc …

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme d’Obernai