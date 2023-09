Conférence – Horloge biologique – Remettre nos pendules à l’heure pour être en meilleure santé cour Athic Obernai, 14 octobre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Comment nos habitudes de vie et notre alimentation jouent sur notre sommeil et notre santé? Quels aliments privilégier ? Anouk Charlot, doctorante à l’université de Strasbourg répondra à vos questions..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



How do our lifestyle habits and diet affect our sleep and health? What foods should we choose? Anouk Charlot, PhD student at Strasbourg University, will answer your questions.

¿Cómo afectan nuestros hábitos de vida y nuestra dieta a nuestro sueño y nuestra salud? ¿Qué alimentos debemos elegir? Anouk Charlot, doctoranda de la Universidad de Estrasburgo, responderá a sus preguntas.

Wie wirken sich unsere Lebensgewohnheiten und unsere Ernährung auf unseren Schlaf und unsere Gesundheit aus? Welche Lebensmittel sollten Sie bevorzugen? Anouk Charlot, Doktorandin an der Universität Straßburg, beantwortet Ihre Fragen.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de tourisme d’Obernai