Exposition et visites guidées « Histoire d'une juridiction d'appel à Nantes »

Samedi 16 septembre 2023, 10h00 et 14h00
Cour Administrative d'appel de Nantes
2, place de l'édit de Nantes, Nantes

Gratuit, sur inscription auprès du Voyage à Nantes, 12 personnes de +15 ans par groupe maximum, prendre contact si enfant -15 ans accompagnant, 1 groupe toutes les 30 minutes.

Histoire d'une juridiction d'appel à Nantes

La Cour administrative d'appel de Nantes ouvre les portes de l'ancien hôtel particulier « Hardy » construit en 1876 et vous invite à découvrir grâce à une exposition et des visites guidées, à la fois l'histoire du bâtiment qu'elle occupe depuis 1992, et celle de la juridiction administrative.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:50:00+02:00

