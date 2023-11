Eva Darlan – Irresistible L’ATMOSPHERE Catégories d’Évènement: Coupvray

Eva Darlan – Irresistible

Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30. Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

Un voyage dans le temps passionnant, et très drôle qui constate l'Irrésistible avancée des femmes. Tout le monde râle contre le patriarcat : les femmes bien sûr qui en souffrent énormément, mais les hommes aussi qu'il contraint à être des vainqueurs sans sensibilité, avec de gros biceps. Mais que savons-nous de ses origines ? Depuis quand ? Depuis la nuit des temps ? Sûrement pas ! Alors, vous allez vous balader à travers les siècles, regarder ses évolutions à la loupe, en croisant pêle-mêle des babouins, des Iroquois, Napoléon, sans oublier Jocelyne et Marcel.

L'ATMOSPHERE, COUPVRAY, Seine-et-Marne

