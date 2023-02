Coupures – Théâtre de l’Oeuvre THEATRE DE L’OEUVRE, 7 février 2023, PARIS.

Coupures – Théâtre de l'Oeuvre THEATRE DE L'OEUVRE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-04-30 18:30. Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

THEATRE DE L’OEUVRE PARIS 55, rue de Clichy 75009

La Poursuite du Bleu (lic n°2-1060875) présente :

COUPURES

« Ce soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien. Comment Frédéric, maire écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé, rêveur, recyclage, circuit-court, pistes cyclables et festival de musique débranchée… bref, comment Frédéric a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais partout dans la commune ?

Coupures aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique. »

Écriture et mise en scène : Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi.

Avec June Assal, Michel Derville, Lison Favarden alternanceavec Emelyne Chirol, Paul-Eloi Forget, Valérie Moinet et Samuel Valensi.

DANS LA PRESSE

“Un spectacle intelligent, vif, drôle et qui résonne particulièrement dans le monde à venir” Alexis Michalik

“Un spectacle pour mieux comprendre un monde terrien oublié, s’indigner, partager, sortir plus solidaires et intelligents. Toujours grâce à la magie du théâtre.” TTT Télérama

“Que reste-t-il de la démocratie quand le débat n’est plus que simulacre ? Là est la question, très politique, très actuelle, traitée ici avec brio. Bravo !” Le Canard Enchaîné

“Une satire féroce et puissante… un théâtre superbement engagé” Le Figaro Magazine

“Une énergie folle et beaucoup d’humour” France Info – Coup de coeur au Off d’Avignon de la rédaction

“Un événement (…) Une pièce incontournable” Toute la culture

“Une mise en scène virevoltante” L’ Usine Nouvelle

“Tout est parfaitement fluide, tout est parfaitement ficelé, tout est parfaitement parfait” Mordue de Théâtre

Informations pratiques :

Réservation PMR : 01.44.53.88.88

METRO Place de Clichy (ligne2) ou Liège ( ligne 13)

BUS : 30.68.74.81.95

parking 11 rue Forest (Castorama)

