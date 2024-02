COUPURES THEATRE ANTOINE Paris, lundi 11 mars 2024.

COUPURECe soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien. Comment Frédéric, maire écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé, rêveur, recyclage, circuit-court, pistes cyclables et festival de musique débranchée… bref, comment Frédéric a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais partout dans la commune ?Coupures est une pièce qui aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique.Avec : June Assal, Michel Derville ou Brontis Jodorowsky, Paul-Eloi Forget ou Brice Borg, Valérie Moinet, Samuel Valensi ou Emmanuel Rehbinder, Lison Favard ou Emelyne ChirolCréation: La Poursuite du BleuEcriture et mise en scène: Paul-Eloi Forget et Samuel ValensiComposition musicale : Lison FavardCréation sonore : Julien LafosseCréation lumières : Angélique BourcetScénographie : Julie MahieuCréation vidéo : Florian MoreauRégie : Frédéric EvrardAvec le précieux regard de Nathalie JuvetCritiques : Télérama : TTT. Au son d’un violon, le spectacle défile à toute allure. Des lumières, des vidéos, le génie des raccourcis font passer allègrement d’une situation l’autre, et le jeu des acteurs évolue jusqu’à la dinguerie. Impossible de résister à ce manifeste engagé, survolté, drôle et généreux. Fabienne PascaudLe Canard Enchainé : Originale, joliment sarcastique, vif-argent. Que reste-t-il de la démocratie quand le débat n’est plus que simulacre ? La` est la question, très politique, très actuelle, traitée ici avec brio. Bravo ! Jean-Luc PorquetLe Figaro Magazine: Un théâtre superbement engage´ ! Ce drame villageois prend peu a` peu figure d’une satire féroce et puissante de la relation entre l’Etat et les citoyens a` la faveur des progrès technologiques et des évolutions institutionnelles et morales. Philippe TessonParis Match : C’est LE spectacle a` ne pas rater cette saison. Six acteurs, un rythme d’enfer et un humour féroce.Le texte est tellement bien écrit, les astuces de mise en scène, tellement intelligentes que l’on est embarque´ sans effort dans toutes les étapes, entre autoritarisme, extravagance et révolte. L’Humanité : Une comédie bien ficelée, qui pose avec finesse une avalanche de questions. Sans temps mort, sans en faire trop. Un joyeux théâtre. Engagée, déterminée même, la compagnie La poursuite du bleu fondée en 2014, n’a pas pour ambition de faire la leçon mais de donner à réfléchir.

Tarif : 21.00 – 52.40 euros.

Début : 2024-03-11 à 19:00

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75