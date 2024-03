Coupure électrique sur l’Anneau de Collision d’Orsay (ACO) Musée Sciences ACO – musée de la lumière et de la matière Bures-sur-Yvette, samedi 18 mai 2024.

Visite du Musée Science ACO effectuée à la lampe torche avec un guide.

Samedi 18 mai, 14h00, 15h30, 20h30, 22h00

Gratuit sur réservation (Dans le formulaire, à « Date souhaitée pour la visite » indiquez « Nuit des musées » suivit de l'horaire voulu). Un mail de confirmation sera envoyer dans les jours suivants avec des informations supplémentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Le musée comporte notamment la salle de contrôle d’un ancien accélérateur de particule, ainsi qu’une partie de celui-ci : l’Anneau de Collision d’Orsay (ACO). Quelques expériences ludiques sont proposées, en plus de l’histoire du lieu, pour faire comprendre à tous le fonctionnement d’un accélérateur de particules et ces innombrables applications.

Musée Sciences ACO – musée de la lumière et de la matière
Rue Jean Teillac
91400 Orsay
Bures-sur-Yvette
91440 Essonne
Île-de-France
http://sciencesaco.fr/

Anneau de Collisions d'Orsay et musée de la lumière et de la matière Sciences ACO

Gratuit sur rendez-vous

© Science ACO