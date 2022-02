COUPS DE CŒUR MOYENS MÉTRAGES L’hybride Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

COUPS DE CŒUR MOYENS MÉTRAGES L’hybride, 19 février 2022, Lille. COUPS DE CŒUR MOYENS MÉTRAGES

L’hybride, le samedi 19 février à 20:30

Si le moyen métrage reste encore un format trop méconnu du public, il est aujourd’hui de plus en plus prisé par les cinéastes, qui voient en lui une manière de garder la liberté du format court, tout en développant leurs récits sur une durée plus longue. Avec une sélection de 2 films contemporains et novateurs qui font le constat des dérives actuelles, L’hybride met la liberté de création à l’honneur et vous propose de découvrir un autre type de création indépendante. [**> Réserver**](https://www.helloasso.com/associations/l-hybride/evenements/coups-de-c-ur-moyens-metrages-samedi-19-fevrier) [**> + d’infos**](https://lhybride.org/programmation/item/1767-coups-de-c%C5%93ur-moyens-m%C3%A9trages.html)

4€

Moyen métrage L’hybride 18 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu L'hybride Adresse 18 rue Gosselet Ville Lille lieuville L'hybride Lille Departement Nord

L'hybride Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

COUPS DE CŒUR MOYENS MÉTRAGES L’hybride 2022-02-19 was last modified: by COUPS DE CŒUR MOYENS MÉTRAGES L’hybride L'hybride 19 février 2022 L'hybride Lille lille

Lille Nord