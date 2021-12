Gennevilliers Médiathèque André Malraux Gennevilliers, Hauts-de-Seine Coups de cœur Médiathèque André Malraux Gennevilliers Catégories d’évènement: Gennevilliers

Médiathèque André Malraux, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30

Envie de partager vos dernières trouvailles ? En panne d’inspiration ? Venez échanger avec d’autres adhérents sur les livres, films, BD, musiques que vous avez aimés. Peu enclin à parler en public ? Installez-vous pour écouter, discuter et laissez vos impressions sur un marque-page. Coups des bibliothécaires et des lecteur.e.s Médiathèque André Malraux 6 avenue du Luth 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine

