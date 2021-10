Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Coups de coeur littéraires Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Coups de coeur littéraires Pontarlier, 13 novembre 2021, Pontarlier. Coups de coeur littéraires 2021-11-13 16:00:00 – 2021-11-13 Café littéraire l’Esperluète 5, rue Vannolles

Pontarlier Doubs Pontarlier EUR 0 0 Proposé par Rencontres autour d’un café et d’un livre.

Un livre vous a plu ? Venez en parler en toute simplicité et repartez avec des idées de futures lectures. Ambiance conviviale.

esperluetepontarlier@gmail.com +33 3 81 39 34 27

Un livre vous a plu ? Venez en parler en toute simplicité et repartez avec des idées de futures lectures. Ambiance conviviale.

Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-10-05 par

