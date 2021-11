Épinal CDI des Lycées Saint-Joseph Épinal, Vosges Coups de cœur littéraires CDI des Lycées Saint-Joseph Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Coups de cœur littéraires CDI des Lycées Saint-Joseph, 20 janvier 2022, Épinal. Coups de cœur littéraires

CDI des Lycées Saint-Joseph, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00 Réservé aux élèves et personnels de l’établissement

Temps d’échange organisé au CDI des lycées. Chaque participant (élèves et personnels) amène son livre favori, le présente et lis un court passage à l’assemblée. CDI des Lycées Saint-Joseph 58 rue des Soupirs 88000 Épinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu CDI des Lycées Saint-Joseph Adresse 58 rue des Soupirs 88000 Épinal Ville Épinal lieuville CDI des Lycées Saint-Joseph Épinal