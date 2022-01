Coups de cœur du Département pour 2021 Grilles de la Préfecture du Calvados Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Coups de cœur du Département pour 2021 Grilles de la Préfecture du Calvados, 28 janvier 2022, Caen. Coups de cœur du Département pour 2021

du vendredi 28 janvier au samedi 9 avril à Grilles de la Préfecture du Calvados

Chaque année depuis 2014, le Département du Calvados met à l’honneur des femmes et des hommes du Calvados qui, par leur action, leur investissement, leur savoir-faire, contribuent à valoriser notre territoire. Découvrez les 14 coups de cœur lauréats de l’année 2021 dans cette exposition extérieure. Plus d’infos : [https://www.calvados.fr/actu/coups-de-coeur-du-departement-2021](https://www.calvados.fr/actu/coups-de-coeur-du-departement-2021)

Entrée libre

Exposition photo extérieure sur les grilles de la Préfecture du Calvados, boulevard Bertrand à Caen. Grilles de la Préfecture du Calvados Boulevard Bertrand 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T07:00:00 2022-01-28T21:00:00;2022-01-29T07:00:00 2022-01-29T21:00:00;2022-01-30T07:00:00 2022-01-30T21:00:00;2022-01-31T07:00:00 2022-01-31T21:00:00;2022-02-01T07:00:00 2022-02-01T21:00:00;2022-02-02T07:00:00 2022-02-02T21:00:00;2022-02-03T07:00:00 2022-02-03T21:00:00;2022-02-04T07:00:00 2022-02-04T21:00:00;2022-02-05T07:00:00 2022-02-05T21:00:00;2022-02-06T07:00:00 2022-02-06T21:00:00;2022-02-07T07:00:00 2022-02-07T21:00:00;2022-02-08T07:00:00 2022-02-08T21:00:00;2022-02-09T07:00:00 2022-02-09T21:00:00;2022-02-10T07:00:00 2022-02-10T21:00:00;2022-02-11T07:00:00 2022-02-11T21:00:00;2022-02-12T07:00:00 2022-02-12T21:00:00;2022-02-13T07:00:00 2022-02-13T21:00:00;2022-02-14T07:00:00 2022-02-14T21:00:00;2022-02-15T07:00:00 2022-02-15T21:00:00;2022-02-16T07:00:00 2022-02-16T21:00:00;2022-02-17T07:00:00 2022-02-17T21:00:00;2022-02-18T07:00:00 2022-02-18T21:00:00;2022-02-19T07:00:00 2022-02-19T21:00:00;2022-02-20T07:00:00 2022-02-20T21:00:00;2022-02-21T07:00:00 2022-02-21T21:00:00;2022-02-22T07:00:00 2022-02-22T21:00:00;2022-02-23T07:00:00 2022-02-23T21:00:00;2022-02-24T07:00:00 2022-02-24T21:00:00;2022-02-25T07:00:00 2022-02-25T21:00:00;2022-02-26T07:00:00 2022-02-26T21:00:00;2022-02-27T07:00:00 2022-02-27T21:00:00;2022-02-28T07:00:00 2022-02-28T21:00:00;2022-03-01T07:00:00 2022-03-01T21:00:00;2022-03-02T07:00:00 2022-03-02T21:00:00;2022-03-03T07:00:00 2022-03-03T21:00:00;2022-03-04T07:00:00 2022-03-04T21:00:00;2022-03-05T07:00:00 2022-03-05T21:00:00;2022-03-06T07:00:00 2022-03-06T21:00:00;2022-03-07T07:00:00 2022-03-07T21:00:00;2022-03-08T07:00:00 2022-03-08T21:00:00;2022-03-09T07:00:00 2022-03-09T21:00:00;2022-03-10T07:00:00 2022-03-10T21:00:00;2022-03-11T07:00:00 2022-03-11T21:00:00;2022-03-12T07:00:00 2022-03-12T21:00:00;2022-03-13T07:00:00 2022-03-13T21:00:00;2022-03-14T07:00:00 2022-03-14T21:00:00;2022-03-15T07:00:00 2022-03-15T21:00:00;2022-03-16T07:00:00 2022-03-16T21:00:00;2022-03-17T07:00:00 2022-03-17T21:00:00;2022-03-18T07:00:00 2022-03-18T21:00:00;2022-03-19T07:00:00 2022-03-19T21:00:00;2022-03-20T07:00:00 2022-03-20T21:00:00;2022-03-21T07:00:00 2022-03-21T21:00:00;2022-03-22T07:00:00 2022-03-22T21:00:00;2022-03-23T07:00:00 2022-03-23T21:00:00;2022-03-24T07:00:00 2022-03-24T21:00:00;2022-03-25T07:00:00 2022-03-25T21:00:00;2022-03-26T07:00:00 2022-03-26T21:00:00;2022-03-27T07:00:00 2022-03-27T21:00:00;2022-03-28T07:00:00 2022-03-28T21:00:00;2022-03-29T07:00:00 2022-03-29T21:00:00;2022-03-30T07:00:00 2022-03-30T21:00:00;2022-03-31T07:00:00 2022-03-31T21:00:00;2022-04-01T07:00:00 2022-04-01T21:00:00;2022-04-02T07:00:00 2022-04-02T21:00:00;2022-04-03T07:00:00 2022-04-03T21:00:00;2022-04-04T07:00:00 2022-04-04T21:00:00;2022-04-05T07:00:00 2022-04-05T21:00:00;2022-04-06T07:00:00 2022-04-06T21:00:00;2022-04-07T07:00:00 2022-04-07T21:00:00;2022-04-08T07:00:00 2022-04-08T21:00:00;2022-04-09T07:00:00 2022-04-09T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Grilles de la Préfecture du Calvados Adresse Boulevard Bertrand 14000 Caen Ville Caen lieuville Grilles de la Préfecture du Calvados Caen Departement Calvados

Grilles de la Préfecture du Calvados Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Coups de cœur du Département pour 2021 Grilles de la Préfecture du Calvados 2022-01-28 was last modified: by Coups de cœur du Département pour 2021 Grilles de la Préfecture du Calvados Grilles de la Préfecture du Calvados 28 janvier 2022 caen Grilles de la Préfecture du Calvados Caen

Caen Calvados