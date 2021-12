Sainte-Croix-aux-Mines Médiathèque du Val d'Argent Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Coups de cœur de Notes et papotes Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines

Coups de cœur de Notes et papotes Médiathèque du Val d’Argent, 21 janvier 2022, Sainte-Croix-aux-Mines. Coups de cœur de Notes et papotes

Médiathèque du Val d’Argent, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30 Les membres de Notes et Papotes sont heureux de partager leurs coups de cœur avec vous. N’hésitez pas à les rejoindre tout au long de l’année, la médiathèque vous accueille avec plaisir ! Médiathèque du Val d’Argent 11A rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Autres Lieu Médiathèque du Val d'Argent Adresse 11A rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Ville Sainte-Croix-aux-Mines lieuville Médiathèque du Val d'Argent Sainte-Croix-aux-Mines