Coups de coeur de la Maison Carrée Nay, 8 juin 2022, Nay.

Coups de coeur de la Maison Carrée Maison Carrée 13 Place de la République Nay

2022-06-08 – 2022-06-15 Maison Carrée 13 Place de la République

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Dans le cadre du Festiv’arts d’Arros-Nay, la Maison Carrée choisit chaque année 5 coups de cœur parmi les œuvres créées et exposées par les Artistes en Herbe du festival.

Les Artistes en Herbe, c’est qui ? Ce sont des écoles, des maisons de retraite, des crèches, des institutions, des groupes d’amis, des jeunes et des moins jeunes qui ont imaginé cette année des œuvres d’art sur le thème de l’Equilibre.

Ces pièces sont à découvrir les 6 et 7 juin dans les rues d’Arros-Nay

Exposition visible le mardi, mercredi, et samedi de 10h-12h / 15h-18h et le jeudi, et vendredi : 15-18h.

+33 5 59 13 99 65

©festiv arts

Maison Carrée 13 Place de la République Nay

dernière mise à jour : 2022-04-07 par