ASTRONOMIE : FESTIVAL DU SOLEIL Coupole Sylvain Jannot Les Paroches, 24 juin 2023, Les Paroches.

Les Paroches,Meuse

Venez découvrir l’Association sammiellois d’astronomie, observer le Soleil (en toute sécurité) dans différents instruments et participer à des activités.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-24 18:00:00. 0 EUR.

Coupole Sylvain Jannot Observatoire du Champ Chipoté

Les Paroches 55300 Meuse Grand Est



Come and discover the Sammiellois Astronomy Association, observe the Sun (in complete safety) using different instruments and take part in activities.

Venga a descubrir la Asociación Astronómica Sammiellois, observe el Sol (con total seguridad) utilizando diferentes instrumentos y participe en actividades.

Lernen Sie die Association sammiellois d’astronomie kennen, beobachten Sie die Sonne (in aller Sicherheit) in verschiedenen Instrumenten und nehmen Sie an Aktivitäten teil.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT COEUR DE LORRAINE