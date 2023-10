Fête de la science à Limoges Coupole d’Ester Limoges, 12 octobre 2023, Limoges.

Fête de la science à Limoges 12 – 14 octobre Coupole d’Ester

Pour cette 32ème édition qui se déroulera du 06 au 16 octobre 2023, le sport et les diverses pratiques sportives seront à l’honneur à l’aune des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Récréasciences coordonne la manifestation sur le territoire Limousin et comptabilise plus d’une centaine de projets à destination du public scolaire et du grand public.

Professionnels, chercheurs, techniciens, ingénieurs, laborantins ou encore amateurs de toutes les disciplines, vont à la rencontre des publics afin de mieux faire connaitre la recherche, ses découvertes et ses métiers de façon ludique.

La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente avec un stand d’information, des jeux et une animation « 3, 2, 1 : partez à la découverte du sport en Europe ».

Coupole d'Ester 1 avenue d'Ester, Limoges Limoges 87068 Ester Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

12 octobre 2023, 09:00-12:00

14 octobre 2023, 14:00-18:00

