Couples en Rock underground Médiathèque centre-ville, 11 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Couples en Rock underground

Médiathèque centre-ville, le samedi 11 septembre à 15:30

La démocratisation des usages multiples et des possibilités incroyables des synthétiseurs a permis à de nombreux duos de talent de faire entendre une voix originale et de proposer des créations de belles qualités, trop méconnues. Si la plupart du temps Madame sera plutôt à la voix, Monsieur aux manettes, ce n’est pas une règle d’or. Ce café sera l’occasion de découvrir la créativité de cette formule moderne et intime de composition, non seulement dans le monde anglo-saxon, mais aussi en Grèce, Italie, Argentine et ailleurs… Avec Frédéric Lemaire, bibliothécaire. Entrée dans la limite des places disponibles. Au-delà de 10 min après le début du concert plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Entrée libre

Pour découvrir et échanger à travers un thème musical.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:30:00 2021-09-11T17:30:00