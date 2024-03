COUPLE SANS FRONTIERES COMEDIE DE RENNES Rennes, dimanche 9 juin 2024.

Le mariage parfait entre origines différentes et fous rires infinis !Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils se marient, ils ont des enfants, ils vieillissent. Cependant, il y a un petit twist : il est Belge, elle est Chinoise, et ils se débrouillent avec tout ça en France. Dans ce monde où les frontières divisent, l’amour peut tout conquérir, y compris les quiproquos culturels les plus drôles. Venez découvrir une histoire de couple pas comme les autres à la fois tendre et hilarant qui se moque des stéréotypes, partage des aventures absurdes, et prouve que l’amour transcende les barrières géographiques, linguistiques et comiques !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-06-09 à 17:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35