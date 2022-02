Couple ouvert à deux battants Espace Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Espace Montission, le vendredi 25 mars à 20:30

**Par Le Grand Souk. Une pièce de Dario Fo et Franca Rame. Traduction-Adaptation : Toni Cecchinato et Nicole Colchat. Mise en Scène : Manouchka Récoché. Direction d’acteurs : Hugo Zermati. Jeu : Manouchka Récoché et Philippe Polet. Scénographie : Ludovic Meunier. Lumières : Bastien Quatrehomme** Une comédie drôlissime, noire et déjantée sur le polyamour, dans laquelle Dario Fo, tout en s’emparant des thèmes du boulevard, fait exploser les codes du théâtre. Le mari d’Antonia l’encourage à opter pour le polyamour, qui lui parait être la forme de couple idéale. Jusqu’au jour où… « Le couple libre, ouvert, fonctionne quand il n’est ouvert que d’un côté ! Parce que s’il est ouvert des deux côtés ça fait des courants d’air ! »

Tarif B : tarif plein 12€ / tarif solidaire 8€

Dans le cadre des Festiv’Elle Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:00:00

