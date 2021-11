Bègles Théâtre en Miettes Bègles, Gironde “Couple ouvert à deux battants” de Dario Fo Théâtre en Miettes Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

"Couple ouvert à deux battants" de Dario Fo Théâtre en Miettes, 18 novembre 2021, Bègles.

du jeudi 18 novembre au dimanche 21 novembre à Théâtre en Miettes

Une femme, un homme. Elle, Antonia, femme respectable est désespérée. Son mari la trompe. Lui, ingénieur, multiplie les conquêtes. Elle, se sentant abandonnée tente de se suicider. Lui sourd à ses appels, souhaite vivre des aventures extraconjugales au sein de son couple devenu ouvert. Au bout du compte, Antonia va se laisser convaincre. Elle va utiliser sa liberté et chercher des aventures de son côté également. Mais tout ne se passe pas comme le mari l’imaginait. Le retour de balancier ne va pas tarder.

Tarif plein 14 euros/ tarif réduit 10 euros

Comédie de Dario Fo et Franca Rame / traduction de Toni Cecchinato et Nicole Colchat / mise en scène : Jean-Marie Broucaret Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche Bègles gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T22:30:00;2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:30:00;2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:30:00;2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Théâtre en Miettes Adresse 2 rue du Prêche Ville Bègles lieuville Théâtre en Miettes Bègles