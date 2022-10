COUPLE MODE D’EMPLOI

2022-10-27 – 2022-10-27 Ne manquez pas le spectacle « Couple, mode d’emploi » au Théâtre le Point Comédie ! ►Enfin de retour sur MONTPELLIER : la comédie aux plus de 300 000 spectateurs !

Une nouvelle comédie se voulant être le reflet de la vie avec ces petits travers. Ils croquent avec délire toutes les scènes de la vie de couple. Savez-vous pourquoi les hommes ne peuvent-ils faire qu’une seule chose à la fois ? Pourquoi les femmes ont-elles tant de mal à faire un créneau ? Pourquoi les femmes pensent-elles à voix haute ? Pourquoi les hommes veulent du sexe et les femmes du romantisme ?

Vous aurez la réponse en venant découvrir cette comédie sur les petits travers du couple avec ses situations drôles et amusantes ! …pour enfin comprendre le langage de l’autre

Un duo explosif et complètement irrésistible !

