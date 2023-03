Couple Les 10 péchés capitaux LA COMEDIE DE NICE, 30 avril 2023, NICE.

Couple Les 10 péchés capitaux LA COMEDIE DE NICE. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 17:30 (2023-04-06 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LA COMEDIE DE NICE (L.1-1062053) PRESENTE CE SPECTACLE « Hors de question de sombrer dans les affres du quotidien ! Après leur rencontre explosive dans la boite « Aux thons à gogo » il y a 10 ans, Didier et Fanny ne veulent pas ressembler à tous ces couples actuels qui s’ankylosent dans une vie tranquille et sans piment après tant d’années. Didier et Fanny pensent que tout le plaisir de l’amour est dans l’originalité. Sexe, désir et fantasmes, ils ont décidé d’agrémenter leur union autour de péchés capitaux plus « hot » les uns que les autres. » Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0619051854 Alil Vardar Alil Vardar

LA COMEDIE DE NICE NICE 12 rue Auguste Gal Alpes-Maritimes

