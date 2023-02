Couple En Délire DEFONCE DE RIRE, 8 mars 2023 00:00, CLERMONT FERRAND.

Couple En Délire Couple En Délire. Un spectacle à la date du 2023-03-08 au 2023-11-26 20:00. Tarif : 18.0 18.0 euros.

DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND Puy-de-Dôme . THEATRE EN BORD D’O présente ce spectacle Gratuit pour les moins de 10 an(s) Les tribulations euphoriques d’un couple de choc qui s’est pourtant trouvé mais qui n’en finit pas de se chercher. De leur rencontre jusqu’à un accouchement mémorable dans le salon ! Ce spectacle tout public rempli d’énergie met en scène un couple composé de la charmante mais néanmoins cinglante Véro et de Jean-Phi, un homme enfant tout en mimiques et monté sur pile électrique avec qui tout prend des proportions démesurées. De leur rencontre dans un jardin public jusqu’à un mémorable accouchement dans le salon en passant par le premier rendez vous et d’autres péripéties, ce duo d’acteurs vous emmèneront dans leur folie burlesque et vous prouverons bien que quitte à s’aimer autant que ce soit drôle ! Le Saviez-vous ? À l’affiche plus de 6 ans à Paris : Au Carré Blanc, au Point Virgule, au Théâtre Le Temple (Actuel Théâtre Apollo), à La Comédie République et au Palais des Glaces. Vu Sur Tf1 « Les Coups D’humour », M6 « Drôles De Scenes », France3 « Merci De Couper Vos Portables », France 4 « Pliés En 4 » Et Sur La Chaîne Comédie. . Jean-Philippe Lallemand

Votre billet est ici.

THEATRE EN BORD D’O présente ce spectacle Gratuit pour les moins de 10 an(s)

Les tribulations euphoriques d’un couple de choc qui s’est pourtant trouvé mais qui n’en finit pas de se chercher.

De leur rencontre jusqu’à un accouchement mémorable dans le salon !

Ce spectacle tout public rempli d’énergie met en scène un couple composé de la charmante mais néanmoins cinglante Véro et de Jean-Phi, un homme enfant tout en mimiques et monté sur pile électrique avec qui tout prend des proportions démesurées.

De leur rencontre dans un jardin public jusqu’à un mémorable accouchement dans le salon en passant par le premier rendez vous et d’autres péripéties, ce duo d’acteurs vous emmèneront dans leur folie burlesque et vous prouverons bien que quitte à s’aimer autant que ce soit drôle !

Le Saviez-vous ?

À l’affiche plus de 6 ans à Paris : Au Carré Blanc, au Point Virgule, au Théâtre Le Temple (Actuel Théâtre Apollo), à La Comédie République et au Palais des Glaces. Vu Sur Tf1 "Les Coups D’humour", M6 "Drôles De Scenes", France3 "Merci De Couper Vos Portables", France 4 "Pliés En 4" Et Sur La Chaîne Comédie.





Votre billet est ici.